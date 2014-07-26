Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Боевые подразделения "Центральной" группировки российских сил в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки отразили две атаки 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ на краснолиманском направлении. Эксперт уточнил, что работа велась грамотными и слаженными действиями при участии артиллерии и штурмовой авиации. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 21 сентября сделал местный руководитель пресс-службы Александр Савчук.

В районе Червоная Диброва нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 63-й механизированной бригады, 12-й бригады специального назначения и 5-й бригады нацгвардии Украины в районе Серебрянского лесничества и Торского. Александр Савчук, глава пресс-служы "Центра"

Военнослужащий добавил, что потери противника составили до 70 человек личного состава, две боевые машины пехоты, два пикапа и две 122-мм гаубицы Д-30. При помощи средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также стрелковое оружие ликвидировало 11 беспилотников Вооруженных сил Украины, летавших над территориями населенных пунктов Белогоровка, Карамзиновка, Волчеяровка в Луганской Народной Республике.

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей танков Т-80.

Фото и видео: Минобороны России