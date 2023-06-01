Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

В российской "Центральной" группировке сил за последние сутки проведения специальной военной операции сообщили об ударах вертолетов и артиллерии по боевым подразделениям Вооруженных сил Украины, размещенным в районе Серебрянского лесничества и Ямполовки. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 1 июня сделал руководитель местной пресс-службы "Центра"

В районе Серебрянского лесничества армейская авиация нанесла ракетный удар по живой силе 67-ой механизированной бригады ВСУ. Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Эксперт пояснил коллегам, что штурмовая группа 25-ой воздушно-десантной бригады ВСУ понесла большие потери личного состава и техники после атаки российской артиллерией в районе населенного пункта Ямполовка. Около населенного пункта Рубежное совершено огневое поражение при помощи противовоздушных комплексов по беспилотникам противника. Дополнительно на красно-лиманском направлении разведывательной авиацией организована радиотехническая разведка средств ПВО и радиолокационных станций ВСУ.

Системы ПВО сбили украинский Су-25 в Запорожской области.

Фото и видео: Минобороны России