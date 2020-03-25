На данный момент российская делегация вирусологов и военных прошла 250 километров.

Российские военные вирусологи сделали остановку во Флоренции на пути в Бергамо. Об этом сообщают "Вести.Ru" со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

На данный момент российская делегация вирусологов и военных прошла 250 километров.

Всего путь до Бергамо составляет 600 километров. Конечная точка: база ВВС в Практик де Маре.

В составе российской колонны 22 машины с медицинским оборудованием и средствами дезинфекции.

Ранее Испания обогнала Китай по общему числу погибших от коронавируса.