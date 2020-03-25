Российские военные вирусологи сделали остановку во Флоренции на пути в Бергамо. Об этом сообщают "Вести.Ru" со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
На данный момент российская делегация вирусологов и военных прошла 250 километров.
Всего путь до Бергамо составляет 600 километров. Конечная точка: база ВВС в Практик де Маре.
В составе российской колонны 22 машины с медицинским оборудованием и средствами дезинфекции.
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