Российские военные уничтожили украинский склад с ракетами для HIMARS

МО РФ рассказали об ударе по военному объекту в Преображенке.

Российские военные уничтожили украинский склад с ракетами для ракетных систем залпового огня американского производства HIMARS. Об этом сообщил в рамках регулярного брифинга с журналистами от 27 августа официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что миссия проводилась во время специальной операции по демилитаризации и денацификации территории соседнего государства. Атака производилась при помощи высокоточного оружия наземного базирования по военному объекту, расположенному около населенного пункта Преображенка в Днепропетровской области.

Уничтожен крупный склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ с ракетами к реактивным системам залпового огня "HIMARS" производства США и снарядами к американским гаубицам M777. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

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Фото и видео: Минобороны России

