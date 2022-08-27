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Российские военные уничтожили украинский склад с ракетами для HIMARS

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МО РФ рассказали об ударе по военному объекту в Преображенке.

Российские военные уничтожили украинский склад с ракетами для ракетных систем залпового огня американского производства HIMARS. Об этом сообщил в рамках регулярного брифинга с журналистами от 27 августа официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что миссия проводилась во время специальной операции по демилитаризации и денацификации территории соседнего государства. Атака производилась при помощи высокоточного оружия наземного базирования по военному объекту, расположенному около населенного пункта Преображенка в Днепропетровской области.

Уничтожен крупный склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ с ракетами к реактивным системам залпового огня "HIMARS" производства США и снарядами к американским гаубицам M777.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

МО РФ: ВКС уничтожили более 40% личного состава одного из батальонов 63-й мехбригады ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России
 

Теги: himars, всу, гаубицы м-777, днепропетровская область, игорь конашенков, минобороны, преображенка, рсзо
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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