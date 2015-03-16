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Российские военные уничтожили технику ВСУ в районе Спорного

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"Юг" выполнил задачу на СВО.

Российские военнослужащие с помощью FPV-дронов ликвидировали технику украинской аэромобильной бригады, находившуюся на северском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Также поражены позиции механизированной бригады армии киевского режима, размещенные в районе населенного пункта  Спорное. Задачи выполнены "Южной" группировкой сил. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Дополнительно военнослужащие опубликовали в социальных сетях видеоролик с кадрами уничтожения техники и позиций противника.

Уничтожили технику 81-й аэромобильной бригады ВСУ на северском направлении и позиции 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Спорного.

пресс-служба Минобороны РФ

Группировка "Днепр" сорвала перегруппировку ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, минобороны, сво, северское направление, спорное
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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