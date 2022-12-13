Российские военные ударили по колоннам ВСУ на трассе Часов Яр — Артемовск

Ян Гагин рассказал о ходе сражений за город на СВО.

Российские вооруженные силы нанесли удары по колоннам украинских войск, передвигавшимся по единственной трассе, которая ведет в город Артемовск из населенного пункта Часов ЯР. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Ганин. Эксперт отметил, что по данной дороге киевский режим способен снабжать свою группировку сил в Артемовске (украинское название - Бахмут).

Частично она уже контролируется, по ней уже наносились удары - по колоннам противника, которые везли снабжение. Я так думаю, осталось уже немного до того, как мы услышим, что и дорога уже взята под контроль, и о том, когда сам Артемовск будет взят. Ян Гагин, советник врио главы ДНР

Напомним, что город Артемовск расположен на подконтрольной киевскому режиму части территории ДНР. Он находится в северном направлении от крупного города Горловка. Для ВСУ он является важным транспортным узлом для снабжения войск на Донбассе. Часов Яр располагается в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска.

Российские войска взяли Артемовск в оперативное окружение.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live