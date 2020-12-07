Российские военные сообщили об уничтожении семи опорных пунктов ВСУ на краснолиманском направлении

Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские военнослужащие из "Центральной" группировки сил за последние сутки проведения специальной военной операции отразили уничтожили семь опорных пунктов вооруженных сил Украины (ВСУ) и совершили авиационные удары по двум командно-наблюдательным пунктам противника на краснолиманском направлении вблизи населенного пункта Серебрянка в ДНР. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 31 октября сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук.

Уничтожено семь опорных пунктов и три района скопления техники и живой силы противника. Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Эксперт добавил, что в районе Серебрянского лестничества нанесено поражение штурмовым группам 5-й бригады национальной гвардии Украины. Дополнительно средствами противовоздушной обороны ликвидированы два украинских беспилотника, летавшие над территорией Луганской народной республики. В рамках контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено около 25 расчетов артиллерии ВСУ.

Минобороны: российские войска подавили 20 артрасчетов ВСУ на Краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России