Обломки ракеты нашли в Агульском районе Дагестана.

Российские военные сбили в небе Дагестана азербайджанскую ракету. Об этом рассказали представители "Авиа.про". По данным СМИ, иностранная ракета влетела в воздушное пространство региона РФ. Инцидент произошел в Агульском районе Дагестана. Согласно неофициальным уточнениям от специалистов, ЗУР могла быть ошибочно выпущена С-300, находящимися в распоряжении Баку. Цель удалось перехватить при помощи средств ПВО малой дальности.

Напомним, что ранее появились сведения о том, что ракеты якобы могли быть направлены на ликвидацию российский самолетов, которые приблизились к воздушным границам Азербайджана. Из-за мощного радиоэлектронного подавления радары открыли огонь по цели. Эта версия не нашла подтверждения.

Известно, что зная район развёртывания азербайджанских средств ПВО С-300, можно предположить, что ракета незаконно вторглась на территорию России на 65-80 километров.

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