Задача выполнена силами "Центра" на СВО.

Российские военнослужащие, освобождавшие населенный пункт Украинск в Донецкой народной республике (ДНР) из-под контроля киевского режима, раскрыли журналистам детали штурма. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве заметили, что боевая задача выполнена силами "Центральной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции. Бойцы заходили на территорию небольшими группами вместе с другими подразделениями. Командир штурмовой роты Эдуард указал на то, что противник из рядов Вооруженных сил Украины оборудовал собственные укрепления в жилой застройке.

Как раз видно, что отрабатывал пулеметчик, то есть уже отстрелянные. Его куртка осталась здесь. Они покинули спешно это здание, когда мы сюда зашли. речь Эдуарда

Военнослужащий добавил, что до окраины города российским военнослужащим осталось пройти около 600 или 700 метров. Спустя два километра проходит линия непосредственного соприкосновения с армией киевского режима. Напомним, что благодаря усилиям группировок войск "Центр" и "Юг" под контроль ВС РФ перешли населенные пункты Украинск, Мариновка, Григоровка и Острое в ДНР.

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Фото и видео: Минобороны России