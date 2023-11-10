Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Российские боевые подразделения "Западной" группировки российских войск на купянском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции отразили три атаки Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 10 ноября сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. Офицер заметил, что говорит об успешных миссиях против 30-й и 67-й механизированных бригад противника, размещенных в районах Тимковки и Синьковки. При помощи авиации и артиллерии армия РФ нанесла поражающие удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ.

В контрбатарейной борьбе ВСУ потеряли два артиллерийских орудия М-777 калибром 155 мм, две САУ 2С1 "Гвоздика" калибром 122 мм и три 122-миллиметровые САУ 2С3 "Акация" в районах Песчаной, Изюмской, Першетравневой, Крахмальной и урочища Кринички. Сергей Зыбинский, пресс-секретарь "Запада"

Общие потери ВСУ составили 25 человек личного состава, три боевые машины пехоты, три единицы автомобильной техники и два беспилотных летательных аппарата.

Военные из "Юга" поразили три бригады ВСУ в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России