Ярослав Якимкин рассказал о работе "Запада" на СВО.

Четыре контратаки Вооруженных сил Украины отразили российские военнослужащие из "Западной" группировки войск на купянском направлении за минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге со СМИ сделал местный офицер "Запада" Ярослав Якимкин. Эксперт добавил, что в результате огневого поражения реактивной системой залпового огня "Торнадо-С" вблизи населённых пунктов Новосергеевка и Шейковка специалистами поражено до 20 человек личного состава противника и три боевых бронированных машины из состава 43-й отдельной механизированной бригады и 68-й отдельной егерской бригады ВСУ.

Экипажи штурмовой и армейской авиации совершили 14 ударов по скоплению живой силы и огневых средств 14-й отдельной механизированной бригады, 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и 68-й отдельной егерской бригады ВСУ. Ярослав Якимкин, офицер "Запада"

Офицер заметил, что силами артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесены удары по пунктам временной дислокации подразделений отдельной бригады особого назначения национальной гвардии Украины. Дополнительно ликвидировано артиллерийское орудие М777 американского изготовления, миномётный расчёт, пять боевых бронированных машин и танк Т-72 противника.

Минобороны показало кадры управляемого полета снаряда "Краснополь".

Фото и видео: Минобороны России