Минобороны показало кадры управляемого полета снаряда "Краснополь"

В соцсетях распространился ролик с выполнением боевой задачи на СВО.

Росийское министерство по обороне в пятницу 25 августа опубликовало уникальные кадры управляемого полёта в цель высокоточного артиллерийского снаряда "Краснополь" из -зоны проведения специальной военной операции на Украине. Специалисты объяснили, что данный вид снарядов наводится на цель по лазерному пятну, которое в свою очередь формируется благодаря подсветке объекта противника с помощью лазерного дальномера-целеуказвтеля. Эксперты заметили, что обычно объекты противника подсвечиваются для "Краснополей" с беспилотников. Далее боеприпас корректирует траекторию в воздухе с помощью аэродинамических рулей по аналогии с управляемыми ракетами.

Напомним, что "Краснополь" разработан в отечественном холдинге "Выосоточные комплексы". Недавно Вооруженные силы России начали получать поставки модернизированных версий боеприпаса. Точность снаряда позволяет военнослужащим ликвидировать малогабаритные цели, в том числе и те, которые находятся в движении.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости