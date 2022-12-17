  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:11
107
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Российские военные остановили попытки Киева контратаковать в ДНР

0 0

Игорь Конашенков сообщил о работе ВС РФ на Донецком направлении.

Российские военнослужащие остановили безуспешные попытки киевского режима контратаковать боевые подразделения в районах двух населенных пунктов, находящихся на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что 

Подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать в районах Бахмутское и Опытное. Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп противник был остановлен и рассеян.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт пояснил, что таким образом за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине были уничтожены свыше 30 украинских военнослужащих, а также семь единиц автомобильной техники. На Донецком направлении ВС РФ продолжили наступательные действия, а также заняли выгодные для себя рубежи и огневые позиции.

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, днр, донецкое направление, игорь конашенков, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии