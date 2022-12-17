Российские военные остановили попытки Киева контратаковать в ДНР

Игорь Конашенков сообщил о работе ВС РФ на Донецком направлении.

Российские военнослужащие остановили безуспешные попытки киевского режима контратаковать боевые подразделения в районах двух населенных пунктов, находящихся на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что

Подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать в районах Бахмутское и Опытное. Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп противник был остановлен и рассеян. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт пояснил, что таким образом за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине были уничтожены свыше 30 украинских военнослужащих, а также семь единиц автомобильной техники. На Донецком направлении ВС РФ продолжили наступательные действия, а также заняли выгодные для себя рубежи и огневые позиции.

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях.

Фото и видео: Минобороны России