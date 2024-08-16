Российские вертолеты уничтожили пять катеров ВМС Украины в Черном море

В МО РФ рассказали о выполнении задачи в рамках СВО.

Российские вертолеты Ми-8 и Ка-29 уничтожили пять украинских безэкипажных катеров, направлявшихся в акваторию Черного моря в сторону крымского полуострова. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Боевая задача выполнена силами морской авиации Черноморского флота РФ. Представители профильного ведомства разместили в социальных сетях кадры с выполнением миссии в регионе.

Минобороны показало уничтожение двух установок HIMARS в Сумской области.

Фото и видео: Минобороны России