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Российские вертолеты уничтожили пять катеров ВМС Украины в Черном море

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В МО РФ рассказали о выполнении задачи в рамках СВО.

Российские вертолеты Ми-8 и Ка-29 уничтожили пять украинских безэкипажных катеров, направлявшихся в акваторию Черного моря в сторону крымского полуострова. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Боевая задача выполнена силами морской авиации Черноморского флота РФ. Представители профильного ведомства разместили в социальных сетях кадры с выполнением миссии в регионе.

Минобороны показало уничтожение двух установок HIMARS в Сумской области.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вмс украины, всу, ка-29, крым, ми-8, минобороны, сво, черное море
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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