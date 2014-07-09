Минобороны показало уничтожение двух установок HIMARS в Сумской области

Техника ВСУ ранее наносила удары по Курской области.

Российское министерство по обороне показало в социальных сетях уничтожение двух установок реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства, расположенные на территории Сумской области. Известно, что с двух комплексов, находящихся на вооружении армии киевского режима, велся огонь по объектам в Курской области. Объекты противника уничтожены вблизи населенного пункта Мирополье.

На кадрах – взрывы, детонация боекомплекта, пожар и вылет реактивного снаряда. По вскрытым позициям РСЗО HIMARS были нанесены два ракетных удара. пресс-служба Минобороны РФ

Дополнительно военнослужащими поражены транспортно-заряжающая машина и два дополнительных пакета с 12 реактивными снарядами.

Пленный рассказал о роли западных инструкторов при подготовке атаки под Курском.

Фото и видео: Минобороны России