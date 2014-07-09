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Минобороны показало уничтожение двух установок HIMARS в Сумской области

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Техника ВСУ ранее наносила удары по Курской области.

Российское министерство по обороне показало в социальных сетях уничтожение двух установок реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства, расположенные на территории Сумской области. Известно, что с двух комплексов, находящихся на вооружении армии киевского режима, велся огонь по объектам в Курской области. Объекты противника уничтожены вблизи населенного пункта Мирополье.

На кадрах – взрывы, детонация боекомплекта, пожар и вылет реактивного снаряда. По вскрытым позициям РСЗО HIMARS были нанесены два ракетных удара.

пресс-служба Минобороны РФ

Дополнительно военнослужащими поражены транспортно-заряжающая машина и два дополнительных пакета с 12 реактивными снарядами.

Пленный рассказал о роли западных инструкторов при подготовке атаки под Курском.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: himars, всу, курская область, минобороны, рсзо, сво, сумская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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