  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Российские туристы, отправляющиеся в Египет, могут получить визу в аэропорту
Сегодня, 7:55
189
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Российские туристы, отправляющиеся в Египет, могут получить визу в аэропорту

0 0

Получить документ можно по прилете в страну.

Российские туристы, отправляющиеся в Египет, могут получить визу в аэропорту по прилету. Такое заявление сделал советник местного посольства в РФ Ахмад Абд-Элмуиз. 

Тому, кто едет на курорт, можно получить визу в аэропорту. Мы работаем регулярно и готовы предоставить любое количество виз.

Ахмад Абд-Элмуиз, египетский советник

Из-за распространения коронавируса гражданам РФ требуется заранее записываться на сайте дипломатической миссии, чтобы попасть на прием к специалистам. Посольство и консульство работает регулярно и готово предоставить туристам любое количество виз. Вакцинированным "Спутником V" не потребуется ПЦР-тест. Нужно будет предоставить доказательства (сертификат)  получении двух компонентов вакцины.

Популярные направления для путешествий из Петербурга: куда можно и куда нельзя съездить в июле?

Фото: Pixabay.com


 

Теги: аэропорт, виза, египет, курорты, туризм
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии