Российские туристы, отправляющиеся в Египет, могут получить визу в аэропорту по прилету. Такое заявление сделал советник местного посольства в РФ Ахмад Абд-Элмуиз.
Тому, кто едет на курорт, можно получить визу в аэропорту. Мы работаем регулярно и готовы предоставить любое количество виз.
Ахмад Абд-Элмуиз, египетский советник
Из-за распространения коронавируса гражданам РФ требуется заранее записываться на сайте дипломатической миссии, чтобы попасть на прием к специалистам. Посольство и консульство работает регулярно и готово предоставить туристам любое количество виз. Вакцинированным "Спутником V" не потребуется ПЦР-тест. Нужно будет предоставить доказательства (сертификат) получении двух компонентов вакцины.
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Фото: Pixabay.com
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