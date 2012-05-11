Получить документ можно по прилете в страну.

Российские туристы, отправляющиеся в Египет, могут получить визу в аэропорту по прилету. Такое заявление сделал советник местного посольства в РФ Ахмад Абд-Элмуиз.

Тому, кто едет на курорт, можно получить визу в аэропорту. Мы работаем регулярно и готовы предоставить любое количество виз. Ахмад Абд-Элмуиз, египетский советник

Из-за распространения коронавируса гражданам РФ требуется заранее записываться на сайте дипломатической миссии, чтобы попасть на прием к специалистам. Посольство и консульство работает регулярно и готово предоставить туристам любое количество виз. Вакцинированным "Спутником V" не потребуется ПЦР-тест. Нужно будет предоставить доказательства (сертификат) получении двух компонентов вакцины.

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