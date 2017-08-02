Министерство образования внесет новые требования к зачетным книжкам, которые не менялись со времен СССР

Чиновники изменят "советские" требования к оформлению зачетных книжек для студентов.

Министерство образования и науки переделает нормы оформления и заполнения единой студенческой зачетной книжки. Требования к данному документу не менялось с советских времен. Теперь же постановления Совета Народных Комиссаров СССР сменит законодательство России. Об этом сообщили представители ведомства 5 марта.

Чиновники выступили на заседании правительства с инициативой изменения стандартов зачетной книжки.Прошлые требования были подписаны указом Вячеслава Молотова еще в 1936 году. Юридически они действуют даже после того, как через 20 лет Минобразования СССР изменило форму студбилета.

Причину необходимости принятия мер по данному документу назвал директор образования госполитики в сфере высшего образования России Александр Соболев.

Указанное постановление Совета Народных Комиссаров СССР не подлежит применению на территории Российской Федерации в связи с тем, что в настоящее время общественные отношения, возникающие в сфере образования … являются предметом регулирования федерального закона от 29 декабря 2012 года



Напомним, что в настоящее время студенты пользуются обновленной “версией” зачеток, установленной в 2013 году. Александр Соболев

Напомним, что в настоящее время студенты пользуются обновленной “версией” зачеток, установленной в 2013 году.

