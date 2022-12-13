Российские средства ПВО перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow

Также военные уничтожили ракеты HARM.

Российские системы противовоздушной обороны за последние сутки проведения специальной военной операции успешно сбили две крылатые ракеты Storm Shadow Воздушных сил Украины, а также две противорадарные ракеты HARM иностранного производства, 12 беспилотников и 19 снарядов РСЗО (реактивных систем залпового огня) HIMARS. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 27 мая сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков.

Средствами противовоздушной обороны перехвачены две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, девятнадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что дополнительно средствами ПВО России поражены двенадцать украинских беспилотников, летающих над территориями Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской области. В общей сложности с начала проведения СВО российские военные уничтожили 429 украинских военных самолетов, 235 вертолетов, 4353 дрона и 424 зенитных ракетных комплекса противников.

ВС России поразили пункты управления двух украинских бригад в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России