Российские солдаты уничтожили опорный пункт ВСУ с помощью бронетранспортера-камикадзе

"Барнаул" рассказал о выполненной задаче нав СВО.

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа ликвидировали опорный пункт ВСУ при помощи дистанционного подрыва трофейного БТР, который специалисты начинили взрывчаткой и направили на позиции противника. Об этом сообщили представители пресс-службы министерства по обороне. Командир инженерного взвода с позывным "Барнаул" объяснил журналистам, что была поставлена боевая задача снарядить трофейный БТР взрывчатыми веществами. Далее он совместно с механиком-водителем выдвинулся на машине в сторону украинских позиций.

Примерно в 300 метрах от противника механик-водитель поставил машину на ручной газ, направил ее в его в сторону, и выпрыгнул... убыл в тыл. Я остался наблюдать....Подрыв был очень серьезный,... взрывчатых веществ было достаточно много - около 3,5 тонн тротила, 5 авиабомб ФАБ-100, в результате этого, по данным, радиоперехвата противник понес значительные потери. командир "Барнаул"

На кадрах в социальных сетях продемонстрирована трофейная боевая машина МТ-ЛБ, которую российские инженеры начинили взрывчаткой. Внутри машины заметны удлиненные заряды с детонирующими кабелями от машин дистанционного разминирования УР-77 "Метеорит", а также фугасные авиабомбы.

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Фото и видео: Минобороны России, Вконтакте / Инцидент Барнаул, Пятый канал