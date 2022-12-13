Российские снайперы уничтожили в ДНР разведгруппу противника

Александр Гордеев рассказал о ситуации на СВО.

Российские военнослужащие в рамках проведения специальной военной операции на территории Украины уничтожили разведывательную группу противника, которая находилась на Южнодонецком направлении. Соответствующей информацией с журналистами "РИА Новостей" поделился начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

На Южнодонецком направлении пресечена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций группировки "Восток". Снайперской парой подразделения специального назначения уничтожена разведгруппа националистов. Александр Гордеев, глава пресс-службы "Востока"

Эксперт добавил, что на запорожском направлении СВО российские военные при контрбатарейной борьбе с использованием автоматических звукометрических комплексов обнаружили гаубицу Вооруженных сил Украины, установленную в районе Гуляйполя, а также минометный расчет около Новоданиловки. В результате цели были ликвидированы огнем артиллерии.

Опубликованы кадры уничтожения танком Т-80 командного пункта ВСУ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости