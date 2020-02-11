Запасы оружия находились на заводе "Паллада".

Российские силовики нашли схрон с оружием в Херсоне. Соответствующая информация опубликована в "РИА Новостях" со ссылкой на собственные источники в силовых структурах. В СМИ подчеркнули, что по сигналу мирного населения военнослужащие выявили на военном заводе "Паллада" местонахождение арсенала боеприпасов. В числе хранившегося на предприятии вооружения находились гранатометы. Предположительно, они были оставлены силами СБУ для диверсионных групп.

Перед бегством из Херсона, предположительно, сотрудники СБУ, спрятали на территории завода "Паллада" вооружение, предназначенное для пополнения боезапаса законспирированной сети диверсионных групп. источник информагентства

Также российские военные получили документы из архива СБУ. В них говорится о том, что через начальника отделения полиции местного порта Максима Жаркова СБУ завербовала в свои ряды членов украинской территориальной обороны для диверсий на освобожденных российской армией территориях. В квартире подозреваемого ВС РФ нашли тайник с секретными материалами, а также гранаты, радиостанции и запалы.

На "Палладе" найдены автоматы АК-74М, снайперские винтовки Драгунова, гранатомет РПГ-7, ящики с гранатами РГД-5 и Ф-1, взрывчатка и другие виды оружия.

Самолеты Ил-38 провели восьмичасовой полет над Тихим океаном.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости