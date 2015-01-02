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Российские силы уничтожили РСЗО Vampire ВСУ в Сумской области

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Задача выполнена "Севером" в Сумской области на Украине.

Российские Вооруженные силы артиллерийским ударом уничтожили боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства, находящуюся на службе армии киевского режима в Сумской области. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Известно, что боевая задача выполнена специалистами "Северной" группировки сил в зоне проведения специальной военной операции. Техника противника ликвидирована с использованием высокоточного снаряда "Краснополь".

В ходе разведывательных мероприятий военнослужащие выявили движение и стрельбу реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire ВСУ в Сумской области.

пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны сообщило об ударе по скоплению ВСУ в районе Угледара.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: vampire, всу, рсзо, сумская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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