Задача выполнена "Севером" в Сумской области на Украине.

Российские Вооруженные силы артиллерийским ударом уничтожили боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства, находящуюся на службе армии киевского режима в Сумской области. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Известно, что боевая задача выполнена специалистами "Северной" группировки сил в зоне проведения специальной военной операции. Техника противника ликвидирована с использованием высокоточного снаряда "Краснополь".

В ходе разведывательных мероприятий военнослужащие выявили движение и стрельбу реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire ВСУ в Сумской области. пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны сообщило об ударе по скоплению ВСУ в районе Угледара.

Фото и видео: Минобороны России