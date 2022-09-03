Российские силы сбили украинский МиГ-29 в Днепропетровской области

Игорь Конашенков рассказал о поражении авиации ВСУ.

Российские силы сбили украинский боевой самолет МиГ-29 с американскими противолокационными ракетами HARM в Днепропетровской области. Также в рамках специальной военной операции РФ за последние сутки ликвидированы два штурмовика Су-25 противника, находившиеся в воздушном пространстве над Херсонской областью.

Кроме того, в районе Сергеевки истребительной авиацией ВКС России сбиты два украинских штурмовика Су-25, а в районе Новоселовка – МиГ-29 воздушных сил Украины. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

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Фото и видео: Минобороны России