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Российские силы сбили украинский МиГ-29 в Днепропетровской области

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Игорь Конашенков рассказал о поражении авиации ВСУ.

Российские силы сбили украинский боевой самолет МиГ-29 с американскими противолокационными ракетами HARM в Днепропетровской области. Также в рамках специальной военной операции РФ за последние сутки ликвидированы два штурмовика Су-25 противника, находившиеся в воздушном пространстве над Херсонской областью.

Кроме того, в районе Сергеевки истребительной авиацией ВКС России сбиты два украинских штурмовика Су-25, а в районе Новоселовка – МиГ-29 воздушных сил Украины.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

МО РФ: ВСУ попытались захватить ЗАЭС после приезда миссии МАГАТЭ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, днепропетровская область, игорь конашенков, миг-29, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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