Игорь Конашенков рассказал о работе артиллерии на СВО.

Российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов украинских военных в Краматорске со снарядами для реактивных систем залпового огня "Град" и другими снарядами. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 14 декабря сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Таким образом он прокомментировал, что ВС РФ уничтожили за последние сутки специальной военной операции по направлению порядка пяти тысяч единиц боевых припасов противника.

Ракетными войсками и артиллерией поражены 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и военная техника противника в 186 районах. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Дополнительно под городом Краматорском военными был ликвидирован пункт управления украинской группировки войск "Лиман". На территории Запорожской области специалисты поразили один склад ракетно-артиллерийского вооружения. В Донецкой народной республике уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства США.

ВС России сорвали контратаки трех штурмовых групп в ЛНР.

Фото и видео: Минобороны России

