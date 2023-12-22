Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские боевые подразделения "Центральной" группировки Вооруженных сил страны за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять задачи командования на авдеевском направлении. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 6 марта сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Офицер пояснил, что артиллерия нанесла поражение 300 выявленным целям Вооруженных сил Украины, в том числе 11 опорным пунктам и более 60 артиллерийским позициям противника.

Бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией нанесены удары по местам скопления живой силы, техники и огневых средств противника в районах Бердычи, Камышевка, Очеретино. Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

Противник лишился до 430 человек личного состава ранеными и убитыми. Дополнительно военнослужащими ликвидированы боевая машина пехоты "Бредли" американского производства, две боевые бронированные машины, в том числе М-113 производства США, четыре единицы автомобильной техники, два пункта управления беспилотной авиации.

Минобороны показало кадры боевой работы расчета автоматического гранатомета АГС-17.

Фото и видео: Минобороны России