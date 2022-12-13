Российские силы на Херсонском направлении уничтожили 40 украинских военных

В Минобороны сообщили о работе военных на СВО.

Российские Вооруженные силы на Херсонском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожили 40 человек личного состава Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией с журналистами в ходе выступления на регулярном брифинге от 21 марта поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что дополнительно удалось ликвидировать три автомобиля противника, две самоходных гаубицы "Акация", а также артиллерийскую систему М777 американского производства.

В результате огневого поражения противника за сутки уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, две самоходных гаубицы "Акация", М777 производства США. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВС России уничтожили до 160 украинских военных на Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России