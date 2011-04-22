Рота "Тайфун" первая зашла в населенный пункт.

Штурмовики из "Центральной" группировки войск рассказали журналистам, как освобождалось село Очеретино, расположенное на авдеевском направлении на территории Донецкой народной республики из-под контроля киевского режима. Сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны пояснили, что российским военнослужащим из мотострелкового подразделения удалось незаметно зайти в промышленную зону,а затем взять врасплох первых украинских бойцов. Иностранцы сдались в плен.

Штурмовики рассказали об освобождении Очеретино от националистов. Заходили в город военнослужащие мелкими группами через окопы, которые противник оставил на подступах к городу. пресс-служба Минобороны РФ

В профильном ведомстве заметили, что большое количество ударных FPV-дронов в зоне сражений вызывало большие трудности для российских бойцов. Нашим бойцам приходилось уворачиваться от беспилотников противника и прятаться от БПЛА в укрытиях. Однако в результате неожиданного появления российских штурмовиков военнослужащие ВСУ стали активно сдаваться в плен. Командир штурмовой роты "Тайфун" с позывным "Вечерний" объяснил, что у армии противника на указанном участке не было никакой инженерной подготовки, а только по окраинам размещались траншеи.

ВСУ потеряли за сутки на херсонском направлении до 90 военных и три гаубицы.

Фото и видео: Минобороны России