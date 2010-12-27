В частности, проблемы возникают при входе в аккаунт и при отправке сообщений.

Россияне сообщили о сбоях в работе "ВКонтакте". В частности, проблемы возникают при входе в аккаунт и при отправке сообщений, пишет ТАСС.

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, сбои "ВКонтакте" начались около 14:30 по московскому времени. Около 55 % пользователей пожаловались на проблемы при входе в аккаунт, сам сайт не работал у 37 % россиян, 7 % не смогли отправить сообщения. Сбои в работе соцсети наблюдаются по всей России, больше всего о них сообщают жители Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Новосибирска, Челябинска, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга и Новороссийска.

Ранее мы сообщали, что в некоторых городах России перестал работать YouTube.

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