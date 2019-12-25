В Ростове-на-Дону пенсионерка стала жертвой подростков.

Российские дети закидали камнями старушку. Об этом сообщили жители Ростова-на-Дону в социальной сети "Вконтакте". Соответствующий ролик выложен в паблике "Ростов-Главный". На записи запечатлено, как несколько подростков атакуют пожилую женщину, которая сделала им замечание.

Произошедшее удалось заснять местной жительнице. Женщина рассказала, что живет по адресу проспект Стачки, 208 корпус 1. По ее словам, дети "ежедневно творят" беспредел. Автор ролика объяснила, что часто несовершеннолетние повреждают автомобили, припаркованные во дворе и кидаются камнями в прохожих. Пострадавшую старушку она охарактеризовала как "абсолютно интеллигентного человека".

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