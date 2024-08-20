"Днепр" выполнил задачу на СВО.

Российский артиллерийский расчет 152-миллиметровой гаубицы 2А36 "Гиацинт-Б" ульяновских десантников ликвидировал пункт временной дислокации армии киевского режима, размещенного на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Стрельба велась по объекту противника с расстояния, превышающего 20 километров. Корректировка огня велась при поддержке средств воздушной разведки и беспилотников.

В результате совместной боевой работы расчетов БПЛА и артиллеристов ВДВ, был поражен пункт временной дислокации ВСУ с личным составом и уничтожено большое количество украинских боевиков. пресс-служба Минобороны РФ

После выполнения боевого задания военнослужащие произвели маскировку орудий, а затем оперативно покинули закрытую огневую позицию. Бойцы укрывались в заранее подготовленных оборонительных сооружениях.

В Сумской области уничтожили командный состав элитной 47-й бригады ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России