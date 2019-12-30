Американский генерал заявил, что РФ "продолжает наращивание агрессивные меры".

В воскресенье, 2 февраля, стало известно о том, что российские бомбардировщики обнаружены вблизи границ Канады. Об этом сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки в Twitter.

Известно, что российские Ту-160 вошли в воздушную зону ПВО 31 января. Они были замечены около границ США и Канады. Отмечается, что самолеты какое-то время оставались в международном воздушном пространстве. При этом в воздушное пространство Соединенных Штатов или Канады российские летчики не входили.

Генерал США заявил, что РФ "продолжает наращивание агрессивные меры".

Ранее мы сообщали о том, что сирийские военные уничтожили более 100 единиц техники боевиков.