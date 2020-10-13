Российские артиллеристы сорвали перегруппировку ВСУ в районе Днепра

Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Группировка войск "Днепр" за минувший день в зоне проведения специальной военной операции продолжила выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции на каховском направлении. Соответствующей информацией во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 3 июля поделился руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян. Офицер добавил, что военнослужащие не позволили Вооруженным силам Украины (ВСУ) перегруппироваться в островном районе реки, размещенной в Херсонской области, а также дополнительно ликвидировали плавательные средства, на которых противник планировал высадиться на левый берег.

Обеспечивали контроль островной зоны реки Днепр, огнем артиллерии не допускали перегруппировки войск противника, продолжили уничтожение плавсредств, стремящихся высадиться на левом берегу Днепра, активно уничтожали FPV-дроны, разведывательные и ударные БПЛА. Роман Кодрян, пресс-секретарь "Днепра"

Эксперт подчеркнул, что за минувший день группировка уничтожила станцию радиоэлектронной борьбы у ВСУ, а также с помощью ударных дронов вывела из строя три автомобиля армии киевского режима.

Минобороны сообщило об уничтожении еще одного Abrams на авдеевском направлении.

Фото и видео: Минобороны России, Telegram / ТАСС