Российские Су-25СМ уничтожили минометные расчеты ВСУ на краснолиманском направлении

Военнослужащие выполнили боевую задачу в зоне СВО.

Российские боевые экипажи штурмовой авиации Су-25СМ Центрального военного округа ликвидировли в зоне проведения специальной военной операции минометные расчеты Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении. Об этом сообщили представители пресс-службы министерства по обороне РФ.

Выполнили боевую задачу. Получив координаты цели, боевая пара штурмовиков Су-25СМ, огибая рельеф местности на высоте не более 25 м и скорости 800 км/ч, нанесла авиационный удар по позициям, применив неуправляемые ракеты калибром 80 и 122 мм. пресс-служба Минобороны РФ

После уничтожения цели противника российские летчики выполнили противоракетный маневр, который сопровождался выпуском тепловых ловушек для противодействия ракетам ВСУ с инфракрасной головкой самонаведения. После этого действия боевые самолеты вернулись на аэродром базирования для подготовки к следующему вылету в зоне СВО.

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Фото и видео: Минобороны России, ТАСС