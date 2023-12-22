С 27 февраля по 1 марта пройдёт "Российская строительная неделя"

"Российская строительная неделя" – ключевое событие строительной отрасли страны.

С 27 февраля по 1 марта в Москве пройдёт "Российская строительная неделя" РСН). Ежегодно в РСН принимают участие более 15 тысяч человек. В 2024 году на ней ожидается не менее двух тысяч представителей застройщиков от 700 брендов, 350 топовых спикеров строительной отрасли. Посещение "РСН-2024" бесплатное после предварительной регистрации, сообщил портал "Строительный Петербург".

"Российская строительная неделя" – ключевое событие строительной отрасли страны. Она объединяет форум "Строим будущее России вместе", выставки RosBuild и "Мир стекла", салон "Малоэтажное домостроение".

Центральным событием форума традиционно станет пленарное заседание – IX Всероссийское совещание "Развитие жилищного строительства в Российской Федерации", которое состоится 28 февраля.

Фото: АО "ЭКСПОЦЕНТР"