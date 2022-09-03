Российская ПВО за сутки сбила 44 украинских снарядов HIMARS

В МО РФ рассказали о ликвидации ракет РСЗО от ВСУ.

Российские комплексы противовоздушной обороны за последние сутки проведения специальной военной операции сбили 44 украинских снаряда реактивных систем залпового огня американского производства HIMARS, а также три ракеты "Точка-У". Соответствующей статистикой в рамках регулярного брифинга с журналистами от 3 сентября поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Уничтожены в воздухе три тактические ракеты "Точка-У" в районах Червоный Маяк, Чернобаевка и Тягинка Херсонской области, а также 60 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 44 – РСЗО "Химарс". Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что Вооруженные силы России уничтожили также 12 ракет украинского комплекса "Ольха" и четыре боеприпаса от "Ураган". Удары высокоточным оружием наносились по военным объектам, находящимся вблизи населенных пунктов Антоновка, Берислав, Новая Каховка, Саги в Херсонской области, а также переправы у Дарьевского моста. Также цели поражены в Токмаке Запорожской области, в районах Капитоловка, Купянск, Каменка Харьковской области.

Российские силы сбили украинский МиГ-29 в Днепропетровской области.

Фото и видео: Минобороны России

