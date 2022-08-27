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Российская ПВО за сутки сбила 18 снарядов HIMARS

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Также ликвидирована одна ракета "Точка-У".

Российская система противовоздушной обороны за последние сутки специальной военной операции на Украине сбила 18 снарядов реактивных систем залпового огня американского производства HIMARS. Соответствующей статистикой с журналистами поделился официальный представитель министерства по обороны в рамках регулярного брифинга от 27 августа Игорь Конашенков. Он добавил, что также ВС РФ перехватили украинскую баллистическую ракету "Точка-У", находившуюся в районе Чернобаевки.

Перехвачены 18 снарядов РСЗО  HIMARS производства США, в районах населенных пунктов Надднепрянское Александровка, Солнечное, Схидное Херсонской области, а также в районе Антоновского моста.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российской ПВО за сутки также сбито семь украинских беспилотников над территорией Донецкой народной республики, Харьковской и Запорожской областях.

МО: заявило об уничтожении более 200 военнослужащих ВСУ на Харьковском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: himars, всу, днр, игорь конашенков, минобороны, пво, точка-у, чернобаевка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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