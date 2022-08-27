Российская ПВО за сутки сбила 18 снарядов HIMARS

Российская система противовоздушной обороны за последние сутки специальной военной операции на Украине сбила 18 снарядов реактивных систем залпового огня американского производства HIMARS. Соответствующей статистикой с журналистами поделился официальный представитель министерства по обороны в рамках регулярного брифинга от 27 августа Игорь Конашенков. Он добавил, что также ВС РФ перехватили украинскую баллистическую ракету "Точка-У", находившуюся в районе Чернобаевки.
Перехвачены 18 снарядов РСЗО HIMARS производства США, в районах населенных пунктов Надднепрянское Александровка, Солнечное, Схидное Херсонской области, а также в районе Антоновского моста.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Российской ПВО за сутки также сбито семь украинских беспилотников над территорией Донецкой народной республики, Харьковской и Запорожской областях.
МО: заявило об уничтожении более 200 военнослужащих ВСУ на Харьковском направлении.
Фото и видео: Минобороны России
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