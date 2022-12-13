Игорь Конашенков рассказал о ликвидации снарядов РСЗО в новых регионах РФ.

Российская противовоздушная система по обороне за последние сутки проведения специальной военной операции сбила 11 украинских беспилотников. Они находились в воздушном пространстве в Луганской и Донецкой народных республик а также Харьковской и Запорожской областей. Дополнительно сбиты четыре снаряда для реактивной системы залпового огня (РСЗО) и четырех противорадарных ракет иностранного производства HARM. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге от 11 марта сделал официальный представитель министерства по обороны Игорь Конашенков.

Средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток сбито четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также перехвачены четыре противорадиолокационные ракеты HARM. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В общей сложности с начала СВО на Украине военными поражены 400 украинских военных самолетов, 218 вертолетов, 3384 БПЛА, 411 зенитных ракетных комплексов, 8264 танка и других боевых бронированных машин.

Киев потерял 70 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях.

Фото и видео: Минобороны России