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Киев потерял 70 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

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Игорь Конашенков рассказал о работе "Востока" на СВО.

Киев потерял 70 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 11 марта сделал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что задания выполнены за счет работы сил группировки войск "Восток". Дополнительно ВС РФ ликвидировали пять единиц боевой техники противника. В этот перечень попали  три бронированные машины ВСУ, один автомобиль и гаубица Д-20.

Ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой народной республики.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Киев потерял до 140 боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, запорожское направление, игорь конашенков, минобороны, сво, южнодонецкое направление
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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