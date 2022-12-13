Игорь Конашенков рассказал о работе "Востока" на СВО.

Киев потерял 70 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 11 марта сделал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что задания выполнены за счет работы сил группировки войск "Восток". Дополнительно ВС РФ ликвидировали пять единиц боевой техники противника. В этот перечень попали три бронированные машины ВСУ, один автомобиль и гаубица Д-20.

Ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой народной республики. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Киев потерял до 140 боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях.

Фото и видео: Минобороны России