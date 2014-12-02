Также ВС РФ уничтожила вертолет Ми-8.

Российская ПВО сбила украинский Су-25 над Днепропетровской областью. Соответствующее заявление сделал в рамках регулярного вечернего брифинга с журналистами от 10 мая официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-майор пояснил, что за день специалисты ликвидировали один штурмовик противника в небе населенного пункта Широкое, а также четыре беспилотника, находящиеся над территорией Харьковской области.

В районе Новодмитровки Херсонской области сбит вертолет Ми-8 ВСУ. Уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата в районе Лисичанска, Кривого Рога и Кулиновки. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

За все время проведения специальной военной операции России поражено в общей сложности 125 украинских военных вертолетов, 164 самолета Вооруженных сил Украины, 798 дронов противника, 302 зенитных ракетных комплексов и 2 983 танков.

Минобороны РФ: самолет Су-25 сбили в районе Харьковской области.

Фото и видео: Минобороны России