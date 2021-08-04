Росреестр внес в кабмин законопроект об упрощенном оформлении неучтенной недвижимости

Олег Скуфинский объяснил, какие предложения в законодательство вносят чиновники.

Росреестр внес в кабинет министров законопроект об упрощенном оформлении неучтенной недвижимости. Об этом премьер-министру Михаилу Мишустину напомнил глава профильного ведомства Олег Скуфинский. Речь идет о так называемой "дачной амнистии 2.0".

Мы внесли в правительство РФ 30 июня 2021 года законопроект, который называем у себя "дачная амнистия 2.0". Он учитывает опыт, который был накоплен с 2006 года. Напомню, дачной амнистией воспользовались почти 14 млн человек. Олег Скуфинский, глава Росреестра

Напомним, что до 2001 года у россиян было право на пожизненно наследуемое владение и постоянное бессрочное пользование объектом. Новый закон предусматривает возможность переоформления объектов в собственность. Это означает, что граждане смогут продавать, покупать и вовлекать в гражданский оборот такие объекты. В документе предусматривается отмена уведомительного порядка сделок, оставляя только декларативный порядок. Еще одним нововведением станет учет земельных участков, которые были сформированы до 1998 года, так как на них не оформлялись границы.

И человеку сегодня надо ходить в суды и доказывать, что ты владеешь землей в существующих границах 15 лет. Мы это бремя доказательства в законопроекте исключаем для граждан. И, по сути, права на такие объекты смогут быть оформлены по забору. Олег Скуфинский, глава Росреестра

В Росреестре заявили, что доля электронной ипотеки в стране достигнет 60% до конца года.

Фото и видео: Правительство России