Олег Скуфинский рассказал о работе с кредитными организациями и застройщиками.

В Росреестре заявили, что доля электронной ипотеки в стране достигнет 60% до конца года. Об этом на встрече с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным рассказал глава профильного ведомства Олег Скуфинский. Специалист отметил, что в 2021 году показатель будет втрое превышать цель национального проекта "Жилье и городская среда" на текущий год.

По отношению к январю 2020 года электронная ипотека выросла в пять раз и составляет уже почти 50%. До конца года мы планируем обеспечить этот показатель на уровне 60%. Олег Скуфинский, глава Росреестра

В ведомстве объяснили, что проанализировали клиентские пути и сформировали единый стандарт взаимодействия в электронном виде. К вопросу были подключены отечественные кредитные организации. Они получили доступ к онлайн-сервисам Росреестра. Также работа ведется с российскими застройщиками. В частности, рассматривается вопрос оперативной регистрации договоров долевого участия и прав на квартиры.

Регистрацию сделок с квартирами за сутки запустят в России в 2021 году.

Фото и видео: Правительство России