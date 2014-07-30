Эксперты прокомментировали роспуск Национального собрания во Франции

Пока остается открытым вопрос, получит ли "Национальное объединение" по итогам второго тура абсолютное большинство мест в нижней палате парламента.

Эмманюэль Макрон инициировал роспуск Национального собрания, чтобы мобилизовать свой электорат после поражения на европейских выборах. Как уточнили эксперты Telegram-канала "Мейстер", французы действительно массово пришли к избирательным урнам, однако президентская коалиция получила лишь 20% голосов в первом туре. При этом партия Марин Ле Пен впервые за все время существования Пятой республики во Франции вышла на первое место в первом туре выборов в законодательные органы с 33% голосов.

Эксперты отмечают, что пока остается открытым вопрос, получит ли "Национальное объединение" по итогам второго тура абсолютное большинство мест в нижней палате парламента. Если ранее президент формировал широкую коалицию с центристскими силами, доминируя в парламенте, то теперь будет окружен враждебными ему ультралевыми и националистами.

Тем не менее у Макрона еще есть в запасе возможности маневрировать. Французские СМИ пишут о том, что в стане президента обсуждают конституционную возможность вновь распустить парламент уже через год. Расчет может быть на то, что страна погрязнет в политической турбулентности, протестах, перестановках в правительстве, экономическом кризисе и т.д. На этом фоне избиратель, возможно, успеет разочароваться в лидерах "Национального объединения" и предпочтет вернуть Макрону власть над Национальным собранием. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что гентство по атомной энергии Узбекистана и "Росатом" подписали протокол о вступлении в силу контракта на сооружение АЭС малой мощности.

Фото: YouTube / Emmanuel Macron