Создание малых АЭС – это новая веха в ядерном экспорте и многие страны пытаются занять новую нишу.

Агентство по атомной энергии Узбекистана и "Росатом" подписали протокол о вступлении в силу контракта на сооружение АЭС малой мощности. Представители компаний осмотрели площадку, где осенью начнется создание инфраструктуры будущей станции, первый энергоблок которой даст электричество в 2029 году, пишет Telegram-канал "Мейстер".



По мнению телеграмеров, создание малых АЭС – это новая веха в ядерном экспорте и многие страны пытаются занять новую нишу: США активно подписывают меморандумы о намерениях их строительства с разными странами. Однако с их стороны нет ни одного экземпляра малой АЭС, запущенного в коммерческую эксплуатацию и делом доказывающего их компетенции в этой сфере.

В России ситуация иная – у нее есть малая плавучая АЭС (ПАТЭС), запущенная в коммерческую эксплуатацию в 2020 году, доказавшая работоспособность российских станций нового формата. Уже строится наземный образец – в Якутии - и, судя по новостям из Узбекистана, скорый старт ждет и первый экспортный проект. Таким образом, "Росатом" утвердил свое лидерство в новой нише атомной энергетики, что в перспективе означает рост заказов, прибыли и загрузку наукоемких предприятий в России. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что в ЕС ослабили ограничения на ввоз российских алмазов.

Фото: Агентство по атомной энергии