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Роспотребнадзор: людям, приехавшим в Петербург из других регионов, не нужна справка об отсутствии COVID-19
Сегодня, 16:35
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nastya960

Роспотребнадзор: людям, приехавшим в Петербург из других регионов, не нужна справка об отсутствии COVID-19

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Сажают на самоизоляцию и берут пробы на коронавирус только у тех, кто прибыл из неблагополучных стран.

Россия и Петербург в частности готовятся к открытию туристического сезона. Он может стартовать уже 1 июля. Роспотребнадзор уже да представителям туристической сферы рекомендации и уточнил, что с приезжих в наш город справки об отрицательном тесте на COVID-19 спрашивать не будут.

Сажают на самоизоляцию и берут пробы на коронавирус только у тех, кто прибыл из неблагополучных стран.  А в Петербурге и сейчас не сажают на самоизоляцию тех, кто прибыл из других регионов нашей страны.

До 17 июня в Петербург должны прибыть ввозные рейсы из Ташкента, Нью-Йорка, Денпасара.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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