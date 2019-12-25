Роспотребнадзор: людям, приехавшим в Петербург из других регионов, не нужна справка об отсутствии COVID-19

Сажают на самоизоляцию и берут пробы на коронавирус только у тех, кто прибыл из неблагополучных стран.

Россия и Петербург в частности готовятся к открытию туристического сезона. Он может стартовать уже 1 июля. Роспотребнадзор уже да представителям туристической сферы рекомендации и уточнил, что с приезжих в наш город справки об отрицательном тесте на COVID-19 спрашивать не будут.

Сажают на самоизоляцию и берут пробы на коронавирус только у тех, кто прибыл из неблагополучных стран. А в Петербурге и сейчас не сажают на самоизоляцию тех, кто прибыл из других регионов нашей страны.

До 17 июня в Петербург должны прибыть ввозные рейсы из Ташкента, Нью-Йорка, Денпасара.

Фото: Piter.TV