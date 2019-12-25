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МЧС и Роспотребнадзор проверили общежитие на Промышленной улице
Сегодня, 9:11
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МЧС и Роспотребнадзор проверили общежитие на Промышленной улице

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Комиссия оценила соблюдения норм противопожарной безопасности.

В воскресенье, 14 июня, комиссия, состоящая из представителей  администрации Выборгского района, прокуратуры, Роспотребнадзора и МЧС провела проверку общежития на Промышленной улице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ленобласти.

Рейд был проведен в целых контроля за правилами размещения в общежитиях. Было проверено состояние электропроводки, доступность эвакуационных выходов, а также наличие средств для пожаротушения. 

Ожидается, что подобные проверки будут регулярно проводиться на территории района.

Ранее мы рассказали о том, что сотрудники МЧС передали подарки в интернат в Выборгском районе.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ленинградской области 

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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