МЧС и Роспотребнадзор проверили общежитие на Промышленной улице

Комиссия оценила соблюдения норм противопожарной безопасности.

В воскресенье, 14 июня, комиссия, состоящая из представителей администрации Выборгского района, прокуратуры, Роспотребнадзора и МЧС провела проверку общежития на Промышленной улице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ленобласти.

Рейд был проведен в целых контроля за правилами размещения в общежитиях. Было проверено состояние электропроводки, доступность эвакуационных выходов, а также наличие средств для пожаротушения.

Ожидается, что подобные проверки будут регулярно проводиться на территории района.

Ранее мы рассказали о том, что сотрудники МЧС передали подарки в интернат в Выборгском районе.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ленинградской области