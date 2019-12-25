Роспотребнадзор призвал сократить рабочий день в жару

Россиянам также посоветовали пить много воды.

Роспотребнадзор призвал сократить рабочий день россиян в офисах из-за жары. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Согласно рекомендациям, в случае превышения температуры воздуха отметки в 28,5 градусов, работодателям советуют уменьшить количество рабочих часов сотрудников на один час.

При повышении температуры до 29 градусов — на два часа, при температуре 30,5 градуса — на четыре часа. из сообщения Роспотребнадзора

В ведомстве отметили, что на открытом воздухе при температуре 32,5 градуса и выше рекомендуется непрерывно работать не больше трети часа. После этого следует сделать перерыв на десять минут в прохладном помещении. Суммарно при такой температуре на улице следует находиться не более четырех-пяти часов, для лиц без спецодежды – полтора-два часа.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что температура воздуха выше 32 градусов является опасной для человека. Следуя из этого, рекомендуется перенести все свои дела на утро или вечер, когда станет прохладнее. Допускать к работе в условиях повышенной температуры рекомендуется лиц не моложе 25 и не старше 40 лет.

Для защиты организма от обезвоживания, ведомство рекомендует пить повышенное количество воды. Она всегда должна быть в доступной близости и в достаточном объеме.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге закроют Ботанический сад на три дня из-за жары.

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