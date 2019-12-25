Роспотребнадзор напомнил о пользе различных каш для здоровья

Каши хорошо сочетаются с грибами, мясом, овощами и даже с фруктами. Но можно использовать их и в качестве самостоятельного блюда.

Каши из риса, овсяной, гречневой, пшеничной и других круп несут пользу для организма в целом, поскольку содержат полиненасыщенные жиры и не имеют в своем составе холестерина. Об этом россиянам напомнила пресс-служба Роспотребнадзора.

При этом каши хорошо сочетаются с грибами, мясом, овощами и даже с фруктами. Но можно использовать их и в качестве самостоятельного блюда.

По биологической ценности белка и содержанию высококачественного крахмала первое место занимает рис – 77,3%. В овсяной каше содержится 12% белка и 65% углеводов. Также в этой крупе содержатся пищевые волокна, микроэлементы, витамины группы В, РР, Е, а также аминокислоты.

Перловая крупа содержит 9,3% белка, 73,7% углеводов и 1,1% жира. Также в крупе есть витамины А, В, РР, Е. больше всего фосфора содержится именно в перловке. Гречневая крупа содержит примерно 14% белков и более 3% жиров, она богата витаминами и минеральными веществами. В ней содержится больше всего витамина В.

Для правильной работы желудочно-кишечного тракта отлично подойдет пшено. А самой низкокалорийной кашей, способной выводить из организма жиры, является кукурузная.

Ранее диетолог назвал идеальную кашу для детей и взрослых.

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