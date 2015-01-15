Наталья Пшеничная посоветовала не пренебрегать эпидемиологическими мерами предосторожности.

Роспотребнадзор: число вторичных случаев ковида возросло в два раза. Об этом сообщила журналистам "РИА Новостей" заместителя директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Эксперт объяснила, что для специалистов сезонный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией был прогнозируемым. Дополнительно на этот факто нарос тот, что новая волна связана с распространением по стране более опасного дельта-штамма. Он отличается большей заразностью для людей.

Пшеничная напомнила, что ранее один инфицированный в среднем вакцинировал около двух или трех здоровых граждан. Из-за несоблюдения эпидемиологических мер предосторожности сейчас число случаев по передачи ковида увеличивается до 5-6 человек. В профильном ведомстве призывают население соблюдать социальную дистанцию и носить медицинские маски в общественных местах.

Голикова призвала усилить готовность к эпидемиологическим угрозам.

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