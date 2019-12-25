Роспотребнадзор: Пик COVID-19 в России придется на начало и середину ноября

В регионах России пиковые даты будут свои.

Роспотребнадзор России заявил о том, что пик COVID-19 в России придется на начало и середину ноября. Об этом журналистам ТАСС рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Александр Горелов. Эксперт напомнил, что зараженность достигнет пика по регионам в разное время. Это период будет зависеть от даты начала и роста числа заболевших в каждом конкретном субъекте РФ.

Ориентировочно это будет первая декада - середина ноября. Более точный прогноз давать сложно, так как на развитие эпидемического процесса влияет множество факторов - и климатических, и социальных Александр Горелов, представитель Роспотребнадзора

Эксперт напомнил, что на пике волны число новых пациентов за сутки составит приблизительно 20 тысяч человек. Однако много будет зависеть от сознательности граждан и соблюдения ими мер профилактики.

Роспотребнадзор назвал различия между гриппом и коронавирусом.

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