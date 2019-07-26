Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ на 2020 год

Минимальный балл ЕГЭ позволяет получить аттестат.

В Рособрнадзоре установили минимальное количество баллов единого государственного экзамена в 2020 году. Минимальное количество баллов показывает, что ученик усвоил школьную программу и может получить аттестат. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Для получения аттестата по русскому языку нужно набрать 24 балла, по профильной математике – 27, по физике, биологии и химии – 36, по истории - 32, по географии – 37, по информатике – 40, по иностранным языкам – 22 и по литературе – 32 балла.

Также математику базового уровня нужно сдать на три балла из пяти.

Ранее Минприроды России предложил ввести еще один ЕГЭ.

Видео: YouTube/ Рособрнадзор